Выставка литовского фотохудожника в художественной галерее "Университет культуры"

У этого фотохудожника особенный стиль. Он умеет раскрыть каждую персону, портрет которой остается черно-белым расском. Персональная выставка литовского фотографа Альгимантаса Александравичюса открылась в художественной галерее "Университет культуры". Портреты литовских творцов театра, музыки, изобразительного искусства, а также литературы и кино, лидеров моды или спорта - это своеобразная галерея образов между нашей физической и духовной вселенной.



У фотохудожника большое количество отечественных и международных наград, среди которых Национальная премия культуры и искусства Литвы.