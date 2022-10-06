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Выставка "Медицина и здоровье" проходит в Минске

Выставка "Медицина и здоровье" проходит в Минске
Выставка "Медицина и здоровье" в Минске. Более полусотни компаний из Беларуси и России принимают участие. Ежегодно список обновляется. Представленные на форуме аппараты, которые будут пользоваться спросом, попадут в учреждения здравоохранения и санатории. Основные направления разработок - восстановительная медицина, оздоровительный туризм и косметология. Такая выставка полезна не только для специалистов. Многие образцы медтехники посетители могут проверить на себе.

Светлана Звездина, помощник гендиректора ЗАО "Минскэкспо":
На выставке очень много интерактивных площадок, проводятся мастер-классы по косметологии, по массажу для всех желающих. Для специалистов это, конечно, программа деловых мероприятий, семинары и конференции профессиональные.Сегодня последняя возможность попасть на выставку до завершения ее работы. Увидеть разработки можно на "Чижовка-Арене".

Фото:pixabay.com

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