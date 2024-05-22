Выставка мемов проходит в Минске

Мем как картинка со смыслом. Новый выставочный проект представляет одна из художественных галерей в Верхнем городе Минска. В экспозиции более сотни работ, в том числе созданных при помощи мультимедийных технологий. Дополняют экспозицию работы современных белорусских авторов.

Мем как идея, образ и визуальный объект. Квесты, тесты, ребусы, комиксы в формате "интернет-мем". Несмотря на свою относительно недолгую историю, мем стал массовым и очень популярным явлением компьютерной коммуникации. В виртуальном окружении - бум на соответствующие медиаобъекты. Возникла даже определенная мода на их распространение, создание и тиражирование с помощью социальных сетей, форумов, блогов, мессенджеров.

У каждого поколения свой сленг, юмор и манера общения. Источником для такого юмора раньше были журналы типа "Крокодила", телепрограммы "Смехопанорама", "Кривое зеркало", сейчас - интернет. На выставке продемонстрированы смешные образы. Главный бонус - классика - хорошее настроение.

Анекдоты, юморески, жизненные ситуации, опыт прочитанных книг, увиденных кинофильмов и произведений искусства. Распространяются адаптированные мемы очень быстро - одним кликом в интернет-паутине.

Организаторы подготовили тематические квесты, которые позволят в занимательной форме познакомиться с экспозицией, а также можно послушать подкаст по выставке просто со своего смартфона.

Над проектом работала команда из 9 человек. Среди них ученые, представители IT-сферы, креативная молодежь.

Одна из частей экспозиции - работы современных белорусских авторов, которые не просто дополняют выставку, а позволяют взглянуть на явление интернет-мема совсем под другим углом - в прямом и переносном смыслах.