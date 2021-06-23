Выставка "Моя Великая Отечественная" открылась в Борисовской библиотеке им. Колодеева

Экспозиция из нескольких десятков военно-исторических миниатюр посвящена годовщине начала войны и дате освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Авторы выставки - частные коллекционеры из Минска, Борисова и Могилева. На выставке - мини-образцы танковой техники и другого вооружения не только Красной армии, но и армии Вермахта. В витринах также фигурки реальных персонажей Второй мировой и Великой Отечественной войны.