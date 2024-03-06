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Выставка "НАТО: история обмана" открылась на Всемирном фестивале молодежи в Сочи
Подлинные артефакты, фотографии, мультимедийные инсталляции. Наглядные доказательства беспощадности и жестокости НАТО под маской миролюбивой риторики представили на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
Посетители смогут изучить историю секретных операций во время холодной войны, проследить хронику военных операций НАТО в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии и узнать о шагах военного блока для усиления своего влияния в мире, в том числе в Украине.
В эпоху информационного шума и фейков выставка дает возможность молодежи сделать вывод, какие события действительно происходили. На экспозиции также представлены находки, собранные в зоне проведения специальной военной операции.
На полях форума представили выставку художников Донбасса. В картинах мастера живописи отразили собственные переживания.
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