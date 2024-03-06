Выставка "НАТО: история обмана" открылась на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Подлинные артефакты, фотографии, мультимедийные инсталляции. Наглядные доказательства беспощадности и жестокости НАТО под маской миролюбивой риторики представили на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

Посетители смогут изучить историю секретных операций во время холодной войны, проследить хронику военных операций НАТО в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии и узнать о шагах военного блока для усиления своего влияния в мире, в том числе в Украине.