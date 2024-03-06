ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Выставка "НАТО: история обмана" открылась на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Подлинные артефакты, фотографии, мультимедийные инсталляции. Наглядные доказательства беспощадности и жестокости НАТО под маской миролюбивой риторики представили на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

Посетители смогут изучить историю секретных операций во время холодной войны, проследить хронику военных операций НАТО в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии и узнать о шагах военного блока для усиления своего влияния в мире, в том числе в Украине.

В эпоху информационного шума и фейков выставка дает возможность молодежи сделать вывод, какие события действительно происходили. На экспозиции также представлены находки, собранные в зоне проведения специальной военной операции.

На полях форума представили выставку художников Донбасса. В картинах мастера живописи отразили собственные переживания.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все