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Выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2022" продемонстрирует разработки силовых ведомств страны
Сегодня состоится открытие I Международной выставки "Национальная безопасность. Беларусь-2022". Продемонстрировать разработки приглашены все силовые структуры Беларуси. Это первая подобная диалоговая площадка для кооперационных связей и деловых контактов.
О том, что приготовили для участников и гостей организаторы, знает Юрий Шевчук. Сейчас "Минск-Арена" больше напоминает не спорт-объект, а цитадель силовых ведомств. Здесь стартует I Международная выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2022". Основная локация располагается внутри "Минск-Арены". Сейчас здесь заканчивается монтаж стендов, но посмотреть будет на что и на площадке возле здания.
Организаторы выставки - Госсекретариат Совбеза Беларуси и выставочный центр "БелЭкспо", обещают что разноплановость стендапов впечатлит любого. Под одной крышей собрано все, что связано с белорусскими силовиками. Спецсредства правоохранительных органов, милицейская техника; технологии информационной и цифровой безопасности, система антитеррористической защиты "Безопасный город", а еще средства охраны границы, системы предотвращения аварий и катастроф. Неподдельный интерес вызывает стенд МЧС.
Основных месседжей у выставки несколько. Во-первых, это создание площадки для обсуждения инновационных идей, обмена информацией о производственно-технологических достижениях в области спецсредств, специальной техники и вооружения. Во-вторых, это организация широкомасштабного показа высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений, направленных на улучшение технической оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур.
Продлится выставка до 25 июня
Торжественная церемония открытия состоится уже через несколько часов. "Красную ленточку" открытия перережет госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Также будут присутствовать главы и других силовых ведомств страны.
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