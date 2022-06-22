Выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2022" продемонстрирует разработки силовых ведомств страны

Сегодня состоится открытие I Международной выставки "Национальная безопасность. Беларусь-2022". Продемонстрировать разработки приглашены все силовые структуры Беларуси. Это первая подобная диалоговая площадка для кооперационных связей и деловых контактов.



О том, что приготовили для участников и гостей организаторы, знает Юрий Шевчук. Сейчас "Минск-Арена" больше напоминает не спорт-объект, а цитадель силовых ведомств. Здесь стартует I Международная выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2022". Основная локация располагается внутри "Минск-Арены". Сейчас здесь заканчивается монтаж стендов, но посмотреть будет на что и на площадке возле здания.



Организаторы выставки - Госсекретариат Совбеза Беларуси и выставочный центр "БелЭкспо", обещают что разноплановость стендапов впечатлит любого. Под одной крышей собрано все, что связано с белорусскими силовиками. Спецсредства правоохранительных органов, милицейская техника; технологии информационной и цифровой безопасности, система антитеррористической защиты "Безопасный город", а еще средства охраны границы, системы предотвращения аварий и катастроф. Неподдельный интерес вызывает стенд МЧС.



Основных месседжей у выставки несколько. Во-первых, это создание площадки для обсуждения инновационных идей, обмена информацией о производственно-технологических достижениях в области спецсредств, специальной техники и вооружения. Во-вторых, это организация широкомасштабного показа высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений, направленных на улучшение технической оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур.

