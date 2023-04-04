Выставка "Отдых-2023" пройдет в Минске с 13 по 15 апреля

Почти 5 миллионов туристов отдохнули в Беларуси в прошлом году. Большинство из них - россияне. Гостей привлекает прежде всего санаторно-курортный отдых. Белорусские лечебницы обеспечены хорошей загрузкой и на это лето. Пользуются популярностью и наши агроусадьбы - сегодня их в стране 3 тысячи. Главным же событием туристического сезона - 2023 станут II Игры стран СНГ.