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Выставка открыток к Пасхе в Доме-музее I съезда РСДРП
Пасха на открытке. Тематическая выставка к православному празднику в филиале Национального исторического музея. В экспозиции - пасхальные почтовые карточки конца 19-го начала 20-го веков и оригинальные писанки. Всего в Доме-музее РСДРП собрали около полусотни экспонатов. Среди редких, например, праздничные открытки времен Первой мировой войны.
Для гостей экспозиции организовали мастер-класс по созданию открытки с образом музея в технике первых фотоснимков. Всех желающих познакомили с народной игрой "катание яиц".
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