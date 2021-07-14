В Борисове открылась выставка А. Аникейчика под названием "Прорыв образа"

Борисовчане вспомнили своего знаменитого земляка - по поводу годовщины со дня рождения лауреата Государственной премии скульптора Анатолия Аникейчика в районной библиотеке имени Колодеева открылась выставка под названием "Прорыв образа". В экспозиции - произведения как самого Аникейчика, так и художественные посвящения ему от коллег. Наталья Бордиловская продолжит тему.