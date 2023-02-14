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Выставка "Партизаны Беларуси" касается сердца каждого - эстафету приняли медучреждения страны

Формирование общественного сознания и сохранение исторических ценностей. Выставка "Партизаны Беларуси" касается сердца каждого. В этот раз эстафету приняла система здравоохранения. Торжественное открытие проекта состоялось в Республиканском медцентре Управделами Президента. Представлено более 70 экспонатов: исторические фото со времен Великой Отечественный войны, наградные листки и боевые характеристики партизан и подпольщиков, а также интерактивный стенд, с помощью которого каждый может найти своего героя. В базу данных загружено более 200 тысяч электронных карточек. И несмотря на фальсификацию истории, отзывы о проекте поступают даже из-за рубежа. Важно не только сохранить документы, а рассказать, как было на самом деле.


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Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медцентра Управления делами Президента Беларуси: Вопросы памяти, вопросы понимания исторических ценностей, мира сегодня актуальны как никогда. Это не только возможность соприкоснуться с историческими моментами в партизанском движении Беларуси, но и, возможно, найти своих родных и близких людей.


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Ольга Баханович,врач-эксперт Республиканского клинического медцентра Управления делами Президента Беларуси: Я нашла своего дядю Бахановича Ивана Герасимовича, который на момент начала войны был доктором и в партизанском движении возглавил школу по обучению медицинской помощи партизан. Очень тронута, приятно. Такую работу надо продолжать ради детей и внуков.


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Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня": Мы живем в эпоху фейков, и эти документальные подтверждения четко дают понять, кто воевал за свою Родину, а кто против.


Выставка "Партизаны Беларуси" в медучреждениях

Выставка в Республиканском медцентре продлится до 28 февраля. Проект постоянно пополняется сведениями о новых героях. Всего в партизанском и подпольном движении участвовали около 400 тысяч человек. В планах у организаторов - завершить и оцифровать всю картотеку персоналий (это около миллиона документов).

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