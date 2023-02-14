Выставка "Партизаны Беларуси" касается сердца каждого - эстафету приняли медучреждения страны

Формирование общественного сознания и сохранение исторических ценностей. Выставка "Партизаны Беларуси" касается сердца каждого. В этот раз эстафету приняла система здравоохранения. Торжественное открытие проекта состоялось в Республиканском медцентре Управделами Президента. Представлено более 70 экспонатов: исторические фото со времен Великой Отечественный войны, наградные листки и боевые характеристики партизан и подпольщиков, а также интерактивный стенд, с помощью которого каждый может найти своего героя. В базу данных загружено более 200 тысяч электронных карточек. И несмотря на фальсификацию истории, отзывы о проекте поступают даже из-за рубежа. Важно не только сохранить документы, а рассказать, как было на самом деле.