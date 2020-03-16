Выставка "Партизаны Беларуси" открылась во Дворце культуры Могилевской области

В экспозицию вошли фотографии, наградные листы и боевые характеристики подпольщиков, действовавших на территории Могилевщины в годы Великой Отечественной войны. С помощью сенсорного стенда и доступа к поисковой странице специального проекта Национального архива Беларуси и издательского дома "Беларусь сегодня" по фамилиям можно узнать о судьбе героев.

Интерактивная выставка будет работать до конца марта.



