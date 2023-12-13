Выставка, посвященная Чингизу Айтматову, открылась в Минске

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:

Если говорить о масштабах творчества, можно обратиться к цифрам и сказать, что произведения Айтматова были переведены на 174 языка мира. Общий тираж книг составляет 80 млн экземпляров. Хотелось бы выразить большую благодарность братскому белорусскому народу. Я думаю, что это способствует культурному сближению наших народов.