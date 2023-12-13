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Выставка, посвященная Чингизу Айтматову, открылась в Минске

95-летие Чингиза Айтматова отметили в Национальной библиотеке Беларуси.

12 декабря, в день рождения выдающегося советского автора, народного писателя и Героя Кыргызстана, там открыли фото- и книжную выставку. В экспозиции представлены романы, повести и рассказы, пьесы писателя.

Не единожды произведения Айтматова перекладывали на музыку, а в ЮНЕСКО его книги считаются самыми читаемыми в мире после произведений Шекспира и Толстого.

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:
Если говорить о масштабах творчества, можно обратиться к цифрам и сказать, что произведения Айтматова были переведены на 174 языка мира. Общий тираж книг составляет 80 млн экземпляров. Хотелось бы выразить большую благодарность братскому белорусскому народу. Я думаю, что это способствует культурному сближению наших народов.

В фондах Нацбиблиотеки хранится более 250 изданий критической литературы о Чингизе Айтматове. В числе экспонируемых материалов научно-популярные, методические издания.

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