Выставка работ ребят с аутизмом открылась в Совете Республики

Мы этим вопросом занимаемся и здесь, в Совете Республики, потому что у нас были такие обращения. У нас создан консультативный совет. Мы очень активно работаем с этими ребятами, с проблемами, которые есть. Сегодняшняя выставка - подтверждение тому, что это великолепные и замечательные люди, которые очень творческие, одаренные, эти работы тому подтверждения и свидетельства

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси