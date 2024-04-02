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Выставка работ ребят с аутизмом открылась в Совете Республики

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

По данным ВОЗ, каждый сотый житель планеты - это человек с данным недугом. Как эти люди видят окружающий мир, рассказывает выставка с символичным названием "РАСпрекрасен этот мир". В роли авторов экспозиции в Совете Республики - учащиеся, имеющие расстройства аутистического спектра. Всего представлено 15 картин, на которых яркими красками изображены мечты ребят.

Мы этим вопросом занимаемся и здесь, в Совете Республики, потому что у нас были такие обращения. У нас создан консультативный совет. Мы очень активно работаем с этими ребятами, с проблемами, которые есть. Сегодняшняя выставка - подтверждение тому, что это великолепные и замечательные люди, которые очень творческие, одаренные, эти работы тому подтверждения и свидетельства
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Сегодня в Беларуси с таким диагнозом 4 с половиной тысячи детей. Инклюзия для них начинается прежде всего в семье. За помощью обращаются к специалистам. Ребят учат контактировать с социумом, а родителей - правильно подавать ребенку информацию и понимать его чувства без слов. В нашей стране большой шаг в сторону толерантности сделала сфера образования. Появляются творческие кружки и спортивные секции для таких ребят, а в школах и садах создают интегрированные классы и группы.

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