Выставка редких копилок из коллекции Беларусбанка

Предметы, которые и не мечтали оказаться в музейной витрине! Антикварные копилки разных времен, форм и размеров из коллекции Беларусбанка представлены на выставке "Копилка добрых мелочей". Сегодня в Национальном историческом музее открылся первый совместный проект с банком. В экспозиции - около четырех десятков раритетных скарбонок, начиная с 16 века, делят экспозиционное пространство с почтовыми открытками. На карточках изображены места, где располагались сберегательные кассы. Выставка дополнена предметами из частной коллекции Владимира Лиходедова.



Во время церемонии открытия был подписан меморандум о сотрудничестве между Беларусбанком и Национальным историческим музеем.



