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Выставка ретро-утюгов продолжается в Молодечно
Что такое рубель, как выглядит утюг "с душой" и как пользоваться угольным утюгом. Выставка раритетных утюгов продолжается в экспозиционном зале Минского областного краеведческого музея в Молодечно. Два десятка экспонатов раскрывают историю привычных бытовых приборов от древности до современности. Некоторые - настоящие произведения искусства, сохранившиеся до наших дней.
Деревянные, чугунные, каменные, электрические. Посетители могут не только потрогать экспонаты, но и устроить им своеобразный тест-драйв. Продолжится выставка до 7 ноября.
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