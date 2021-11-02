Выставка ретро-утюгов продолжается в Молодечно

Что такое рубель, как выглядит утюг "с душой" и как пользоваться угольным утюгом. Выставка раритетных утюгов продолжается в экспозиционном зале Минского областного краеведческого музея в Молодечно. Два десятка экспонатов раскрывают историю привычных бытовых приборов от древности до современности. Некоторые - настоящие произведения искусства, сохранившиеся до наших дней.