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Выставка с яркими снимками открылась в музее Янки Купалы в Минске

Новый взгляд в каждой фотографии. Выставка с яркими снимками открылась в столичном музее белорусского классика - Янки Купалы. Экспозиция под названием "Душою, сэрцам я мiж вас" посвящена памяти белорусского фотографа-реставратора Cергея Калтовича. В залах музея представлены 24 работы с последнего проекта самого фотографа.

Увидеть фотографии, где автор показывает другую реальность, под призмой собственного восприятия можно до конца октября.

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