Выставка с яркими снимками открылась в музее Янки Купалы в Минске

Новый взгляд в каждой фотографии. Выставка с яркими снимками открылась в столичном музее белорусского классика - Янки Купалы. Экспозиция под названием "Душою, сэрцам я мiж вас" посвящена памяти белорусского фотографа-реставратора Cергея Калтовича. В залах музея представлены 24 работы с последнего проекта самого фотографа.