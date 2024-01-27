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Выставка "Салют над Невой" в Музее Победы на Поклонной горе рассказывает о подвиге водолазов

Знаменитая Дорога жизни, по которой в блокадный Ленинград по Ладожскому озеру доставляли продукты. Мало кому известно, что подобная дорога была и под водой. К 80-летию снятия блокады Ленинграда в Музее Победы на Поклонной горе открыта выставка "Салют над Невой". Она рассказывает о подвиге водолазов, которые, рискуя жизнью, восстанавливали поврежденные бомбежками подводные кабели, поднимали ушедшие под воду грузовики, баржи с продовольствием, цистерны с горючим, участвовали в разминировании мостов и акватории Балтики, Ладожского озера и русла Невы. Именно они восстановили телефонную связь между Ленинградом и Большой землей. За 43 дня проложили под водой более 20 км трубопровода, по которому в город стало поступать топливо, а также за 47 суток по дну провели "кабель жизни", чтобы в Ленинград вернуть электричество. Работы велись в 2 км от линии фронта, под постоянными бомбежками. В штате было всего 50 водолазов, и среди них единственная советская женщина-водолаз Нина Соколова.

Нина Соколова лично руководила работами, лично спускалась на дно озера. В общей сложности она провела там 30 суток, если суммировать количество часов. И если вы посмотрите на водолазное снаряжение того времени, оно было очень тяжелое - до 100 кг вес снаряжения. Плюс это утяжелители, которые помогали держаться на дне. Один из ярких экспонатов - это помпа, с помощью которой водолазам подавали воздух.
Юлия Москвичева, замдиректора Музея Победы (Россия)

Акция "Искра надежды" на Поклонной горе

Также в честь 80-летия снятия полной блокады Ленинграда на Поклонной горе прошла акция "Искра надежды". Кадеты, курсанты военных училищ, школьники и волонтеры зажгли свечи и сотни бенгальских огней в память о ленинградцах, погибших от голода, холода и бомбежек.

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