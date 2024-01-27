3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Выставка "Салют над Невой" в Музее Победы на Поклонной горе рассказывает о подвиге водолазов
Знаменитая Дорога жизни, по которой в блокадный Ленинград по Ладожскому озеру доставляли продукты. Мало кому известно, что подобная дорога была и под водой. К 80-летию снятия блокады Ленинграда в Музее Победы на Поклонной горе открыта выставка "Салют над Невой". Она рассказывает о подвиге водолазов, которые, рискуя жизнью, восстанавливали поврежденные бомбежками подводные кабели, поднимали ушедшие под воду грузовики, баржи с продовольствием, цистерны с горючим, участвовали в разминировании мостов и акватории Балтики, Ладожского озера и русла Невы. Именно они восстановили телефонную связь между Ленинградом и Большой землей. За 43 дня проложили под водой более 20 км трубопровода, по которому в город стало поступать топливо, а также за 47 суток по дну провели "кабель жизни", чтобы в Ленинград вернуть электричество. Работы велись в 2 км от линии фронта, под постоянными бомбежками. В штате было всего 50 водолазов, и среди них единственная советская женщина-водолаз Нина Соколова.
Нина Соколова лично руководила работами, лично спускалась на дно озера. В общей сложности она провела там 30 суток, если суммировать количество часов. И если вы посмотрите на водолазное снаряжение того времени, оно было очень тяжелое - до 100 кг вес снаряжения. Плюс это утяжелители, которые помогали держаться на дне. Один из ярких экспонатов - это помпа, с помощью которой водолазам подавали воздух.
Акция "Искра надежды" на Поклонной горе
Также в честь 80-летия снятия полной блокады Ленинграда на Поклонной горе прошла акция "Искра надежды". Кадеты, курсанты военных училищ, школьники и волонтеры зажгли свечи и сотни бенгальских огней в память о ленинградцах, погибших от голода, холода и бомбежек.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
В мире
Все
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ