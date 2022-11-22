Выставка художников Андрея и Анастасии Бодько открылась в картинной галерее им. Ващенко

Мы друг другу можем подсказывать. Япостоянно пользуюсь советами Анастасии, она моими. Я пишу, спрашиваю, как здесь лучше. Она искусствовед, хорошо знает живопись.

Нужно вести определенный образ жизни. Нужна тишина. Я из-за маленьких детей ее лишена в определенной степени, но вообще для меня такая атмосфера самая благоприятная.

Через искусство - к вечному. Семейная пара из Речицы создает рукописные иконы в традиционном стиле. Талант художников оценили далеко за пределами Беларуси. Андрей Бодько служит клириком в храме, его супруга Анастасия сейчас в декретном отпуске. Оба занимаются искусством на профессиональном уровне. Их иконы есть в храмах, монастырях, а также в частных коллекциях по всему миру - от России до Америки.В гомельской картинной галерее имени Ващенко проходит выставка работ семьи Бодько. В экспозиции - 92 иконы, созданные за последние четыре года.