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Выставка "Шрифт: Litera in Primo" - в Национальной библиотеке Беларуси
Каллиграфия, леттеринг, типографика. 75-летнему юбилею Академии искусств посвящена выставка "Шрифт: Litera in Primo". Неслучайно работы педагогов и студенческие эксперименты шрифтового и графического дизайна экспонируются в книжном пространстве Национальной библиотеки Беларуси. К тому же, они созданы на основе образцов и примеров книг от времен Франциска Скорины до белорусских печатных изданий первой половины 20-го века. Именно тогда сформировались направления белорусского искусства графического дизайна.
Шрифт - как произведение искусства. В цифровых и рукописных композициях, которые представлены в экспозиции, авторы обыгрывают исторические формы очертания букв, разрабатывают знаки, передают декоративность и художественность титульного оформления.
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