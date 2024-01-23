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Выставка "Страницы памяти. Мое местечко" проходит в Логойске
В преддверии Международного дня памяти жертв холокоста в Беларуси проходят траурные митинги у мемориалов, встречи в музеях и презентации экспозиций, посвященные тем страшным событиям Великой Отечественной.
В Логойске открылась художественная выставка "Страницы памяти. Мое местечко". Автор - белорусских художник Юрий Крупенков. Галерею наполнили более 20 его работ. В первом зале сосредоточены красочные и колоритные сюжеты. Это пейзажи и портреты из мирной жизни белорусских еврейских местечек. Картины во втором - резко отличаются по своей цветовой гамме и настроению и чутко изображают ужас геноцида.
27 января во всем мире вспоминают жертв холокоста. Эта дата выбрана неслучайно. Именно 27 января 45-го войска маршала Ивана Конева освободили узников концлагеря Освенцим.
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