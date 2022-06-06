Выставка ТИБО-2022 открывается в "Минск-Арене"

Новые интернет-решения и презентация мобильных приложений. В "Минск-Арене" сегодня стартует выставка ТИБО. Форум проходит уже в 28-й раз. В центре внимания - практические цифровые решения для всех отраслей экономики.



В программе - форумы и круглые столы, участники будут делиться передовым опытом. Например, Белтелеком презентует приложение "Мой университет" и собственный интернет-магазин. Также на площадке ТИБО пройдет третий Евразийский цифровой форум.

Ожидается немало иностранных гостей. Выставка продлится всю неделю и завершится в пятницу, 10 июня.