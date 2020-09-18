3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Выставка "Транспорт 100 лет назад" открылась в Минске
Вековая история общественного транспорта столицы под открытым небом. Выставка "Транспорт100 лет назад" открылась на площади Якуба Коласа в рамках Европейской недели мобильности. Экспозиция состоит из трех блоков: в первом можно вернуться к истокам транспортной инфраструктуры, второй знакомит с зелеными проектами Минска (экотропами и веломаршрутами), последний же блок - это фотовыставка, которая рассказывает о преимуществах экологичных видов транспорта.На площади Якуба Коласа выставка будет находиться 10 дней, затем стенды сменят локацию на Дворец спорта, после чего выставка отправится в Заводской район.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов