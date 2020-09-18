Выставка "Транспорт 100 лет назад" открылась в Минске

Вековая история общественного транспорта столицы под открытым небом. Выставка "Транспорт100 лет назад" открылась на площади Якуба Коласа в рамках Европейской недели мобильности. Экспозиция состоит из трех блоков: в первом можно вернуться к истокам транспортной инфраструктуры, второй знакомит с зелеными проектами Минска (экотропами и веломаршрутами), последний же блок - это фотовыставка, которая рассказывает о преимуществах экологичных видов транспорта.На площади Якуба Коласа выставка будет находиться 10 дней, затем стенды сменят локацию на Дворец спорта, после чего выставка отправится в Заводской район.



