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Выставка "Витебская акварель" в Минске

Около 90 картин прибыли в столицу из Витебского краеведческого музея. Свой особый бренд представили 27 авторов. В этом году объединение художников "Витебская акварель" отмечает 25-летие. Эксперименты с водяными красками дают множество возможностей для самовыражения талантливых личностей.


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Экспозиция в художественной галерее Савицкого демонстрирует разнообразие акварельной техники, которая уже стала отдельным видом искусства.

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