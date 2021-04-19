Выставка "Витебская акварель" в Минске

Около 90 картин прибыли в столицу из Витебского краеведческого музея. Свой особый бренд представили 27 авторов. В этом году объединение художников "Витебская акварель" отмечает 25-летие. Эксперименты с водяными красками дают множество возможностей для самовыражения талантливых личностей.