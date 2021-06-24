Выставка военной техники и вооружения MILEX-2021 продолжает работу в Минске

Вопросы кооперации - не только в части микроэлектроники, а в целом ряде других направлений. Эта работа ведется всеми ведомствами и органами управления Республики Беларусь со своими визами на территории России, и эта работа будет продолжена. Особенно в условиях санкционного давления коллективного Запада. Мы исторически братья. Мы всегда были близкими, и эта работа будет продолжена. Особенно в такой интимной тематике, как ВПК

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси