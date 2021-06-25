Выставка военной техники и вооружения MILEX-2021 продолжается в Минске

Министерство обороны, конечно же, заинтересовано в принятии на вооружение и покупке данных образцов в интересах ВС Республики Беларусь. На сегодняшний день, в соответствии с госпрограммой вооружения, часть этих образцов, которые находятся на выставке, уже имеются на вооружении подразделений ВС, часть из них проходят госиспытания и будут приняты на вооружение в ближайшее время. Все они будут участвовать в комплексном стратегическом учении "Запад-2021".

Сергей Симоненко, замминистра обороны по вооружению - начальник вооружения ВС Беларуси