3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Выставка военной техники и вооружения MILEX-2021 продолжается в Минске
Белорусские и российские эксперты прорабатывают контракты о поставке в вооруженные силы очередной партии самолетов Су-30, а уже в декабре в нашу армию должна поступить новая партия бронетранспортеров. Об этом стало известно накануне на площадке MILEX. Там прошли двухсторонние встречи, а также состоялось заседание Делового Совета при ОДКБ. Стороны обсудили совместные проекты, кооперацию, перспективы. Наряду с зарубежными партнерами Министерство обороны Беларуси также заинтересовано в приобретении и принятии на вооружение новейших образцов.
Министерство обороны, конечно же, заинтересовано в принятии на вооружение и покупке данных образцов в интересах ВС Республики Беларусь. На сегодняшний день, в соответствии с госпрограммой вооружения, часть этих образцов, которые находятся на выставке, уже имеются на вооружении подразделений ВС, часть из них проходят госиспытания и будут приняты на вооружение в ближайшее время. Все они будут участвовать в комплексном стратегическом учении "Запад-2021".
Выставка военной техники и вооружения MILEX-2021 сегодня продолжается в Минске. Также планируются двухсторонние встречи руководства госвоенпрома и Минобороны с главами делегаций, заседание Совета членов ОДКБ, научная конференция и, конечно, работа самого форума.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов