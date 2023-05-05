Выставка военной техники, исторические реконструкции и флешмобы - в праздничной афише Минска около 200 мероприятий

Возложения цветов к Вечному огню, слова благодарности ветеранам и победный салют. Только в столице к 9 Мая приурочено около 200 мероприятий. Концерты и выставки, исторические реконструкции, флешмобы. Главные городские площадки развернутся у Дворца спорта и в парке Победы. Локации уже заметно преобразились. Об атмосфере великого праздника - Елена Витко .

Архивные фото и госнаграды военного времени - у Национальной библиотеки. Еще одна арт-свеча с хроникой - на площади Независимости. Там же на фасаде педагогического университета переливается панно. 8 тысяч элементов в один величественный сюжет собирали вручную.

В этом году очень много новых конструкций. На Октябрьской площади за моей спиной две световые конструкции - звезды Победы. Здесь же представлена масштабная, девятиметровая конструкция, которая показывает нам контурный вариант с границами нашей страны. И все это в цветах тематических, в цветах ярких, в цветах Победы.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама": В этом году очень много новых конструкций. На Октябрьской площади за моей спиной две световые конструкции - звезды Победы. Здесь же представлена масштабная, девятиметровая конструкция, которая показывает нам контурный вариант с границами нашей страны. И все это в цветах тематических, в цветах ярких, в цветах Победы.

Стилизованные звезды и объемные фотозоны, LED-инсталляции: все оформление авторское. Так, на площади Победы опоры освещения впервые переплетают каркасные фрезерованные ленты. Впрочем, графические и тканевые композиции встречают и вдоль других магистралей.



Монтаж всех праздничных декораций сейчас завершается: основные работы остаются над сценическими комплексами. Эта площадка у Дворца спорта (одна из центральных). 9 Мая песни военных лет здесь будут звучать с 12:00 до 23:00. Первые же аккорды на Немиге можно услышать уже 7 и 8 мая.



Сопровождать шоу на открытом воздухе будет ярмарка. А уже в День Победы на зеленой зоне развернется историческая реконструкция. Это военно-полевой лагерь, песни у костра и ретрокинотеатр, воссоздадут также белорусскую деревню.