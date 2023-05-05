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Выставка военной техники, исторические реконструкции и флешмобы - в праздничной афише Минска около 200 мероприятий
Возложения цветов к Вечному огню, слова благодарности ветеранам и победный салют. Только в столице к 9 Мая приурочено около 200 мероприятий. Концерты и выставки, исторические реконструкции, флешмобы. Главные городские площадки развернутся у Дворца спорта и в парке Победы. Локации уже заметно преобразились. Об атмосфере великого праздника - Елена Витко.
Архивные фото и госнаграды военного времени - у Национальной библиотеки. Еще одна арт-свеча с хроникой - на площади Независимости. Там же на фасаде педагогического университета переливается панно. 8 тысяч элементов в один величественный сюжет собирали вручную.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама":
В этом году очень много новых конструкций. На Октябрьской площади за моей спиной две световые конструкции - звезды Победы. Здесь же представлена масштабная, девятиметровая конструкция, которая показывает нам контурный вариант с границами нашей страны. И все это в цветах тематических, в цветах ярких, в цветах Победы.
Стилизованные звезды и объемные фотозоны, LED-инсталляции: все оформление авторское. Так, на площади Победы опоры освещения впервые переплетают каркасные фрезерованные ленты. Впрочем, графические и тканевые композиции встречают и вдоль других магистралей.
Монтаж всех праздничных декораций сейчас завершается: основные работы остаются над сценическими комплексами. Эта площадка у Дворца спорта (одна из центральных). 9 Мая песни военных лет здесь будут звучать с 12:00 до 23:00. Первые же аккорды на Немиге можно услышать уже 7 и 8 мая.
Сопровождать шоу на открытом воздухе будет ярмарка. А уже в День Победы на зеленой зоне развернется историческая реконструкция. Это военно-полевой лагерь, песни у костра и ретрокинотеатр, воссоздадут также белорусскую деревню.
Наталья Авдеенко,режиссер праздничной программы у Дворца спорта:
Там будут работать мастера. Будут дети, игры. А уже напротив будет партизанская жизнь. Там будут находиться баянисты, песни, чтецы. Это уже наша партизанская Беларусь. Еще будет квест военно-патриотический "Школа молодого бойца.
Антуражно будет и в парке Победы. Здесь выставка военной техники и показательные выступления. Мелодии оркестра пригласят на танец, а еще для гостей праздника приготовят солдатскую кашу. Интерактивной будет афиша во всех районах Минска. Быстро добраться до любой точки поможет метро
.
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, будет изменен график движения поездов метро. Так, 9 мая с 6:30 до 24:00 на Московской и Автозаводской линиях интервал будет 5 минут. А на Зеленолужской - 8 минут.
Красок великому дню добавит огненная феерия: салютовать будут после гала-концерта в 23:00 из шести точек: в парках Янки Купалы и Павлова, Уго Чавеса, а еще с набережной в Дроздах, у Чижовка-Арены и Национальной библиотеки.
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