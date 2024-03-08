Выставка-ярмарка "Отдых-2024" пройдет в Минске 18-20 апреля

Международная выставка - ярмарка туристских услуг "Отдых-2024" пройдет в Минске 18-20 апреля с участием более 300 экспонентов, пише т БЕЛТА.



В этом году мероприятие пройдет уже в 26-й раз. Выставка развернется на площадке "Минск-Арены" в здании конькобежного стадиона. Беларусь будет представлена всеми областями, регионами, коллективный стенд презентует Минск. Среди иностранных участников - представители Кубы, Узбекистана, Туркменистана. Российская Федерация будет представлена 16 регионами и областями, среди которых Нижегородская, Челябинская, Калининградская, Владимирская, Смоленская области, республики Башкортостан, Дагестан, Карелия, город Санкт-Петербург. Всего, как ожидается, выставка соберет на своей площадке более 300 экспонентов. Каждый участник готовит для посетителей сюрпризы и развлекательный контент на своих стендах.



Запланировано большое количество круглых столов на актуальные темы, сессий. Одним из ключевых мероприятий деловой программы станет российско-белорусский туристический конгресс.



Международная выставка-ярмарка туристских услуг "Отдых" - самая крупная туристическая выставка Беларуси в категории "Туризм и отдых". Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на белорусском рынке. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на уникальных мероприятиях деловой программы.



Организаторами мероприятия выступают Национальный выставочный центр "БелЭкспо", Министерство спорта и туризма и Национальное агентство по туризму.



Вход свободный по предварительной регистрации.