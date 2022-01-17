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Выставка "Занимательная фототехника" проходит в Художественной галерее Михаила Савицкого

Фототехника из фондовых хранилищ музея города Минска и приватных коллекций. Как работает съемочная аппаратура 19-20-говеков, знают в галерее Савицкого. В экспозицию "Занимательная фототехника" интегрировали не только растиражированную технику, но и фоторужье. Каждый посетитель может стать фотографом дореволюционного Минска или героем импровизированного ателье. Как от громоздкой техники с мехами мы шли к цифре, подскажут камеры с белорусской, немецкой и американской пропиской.

В Галерее Савицкого представили и эксклюзивы модельного ряда. Это микрокамеры, техника в форме часов и фотоаппараты для трехмерной съемки.
Оценивать черно-белые сюжеты предлагают и через стереоскоп. Оптический прибор для просмотра объемных кадров находка музейщиков на одном из минских чердаков.

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