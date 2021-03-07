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Выставка живописи белорусских художников "Весенняя рапсодия" в Москве

Музыка любви


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Украшением праздника стал концерт звезд оперы и балета Большого театра Беларуси. Артисты признавались в любви присутствующим в зале дамам неаполитанскими песнями, а также страстными и темпераментами дуэтами из испанских арий.

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