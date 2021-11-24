Выставка живописи и графики "Мембрана" разместилась в арт-гостиной "Высокое место"

Художественный проект "Мембрана" четырех белорусских художников разместился в арт-галерее "Высокое место". На выставке почти полсотни работ в разных художественных направлениях. Что объединяет мастеров, которые работают в противоположных стилях и техниках, выясняла Лариса Гулякевич. Она заглянула не только на выставку, но и в мастерские авторов (видео).