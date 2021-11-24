3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Выставка живописи и графики "Мембрана" разместилась в арт-гостиной "Высокое место"
Художественный проект "Мембрана" четырех белорусских художников разместился в арт-галерее "Высокое место". На выставке почти полсотни работ в разных художественных направлениях. Что объединяет мастеров, которые работают в противоположных стилях и техниках, выясняла Лариса Гулякевич. Она заглянула не только на выставку, но и в мастерские авторов (видео).
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все