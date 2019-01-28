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Выставка живописи лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова в Минске
Большая премьера с инициалами БГ - в Национальном художественном музее страны. Выставка живописи легендарного рок-музыканта, лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова. Это первый случай, когда в академических стенах живопись не профессионального художника, а большого любителя искусства. "Тотемы зимогоров" - такое название получила экспозиция, а точнее, камерное собрание работ последнего периода. Часть полотен пересекла Атлантический океан ради встречи с минской публикой. Автора не отпустили без песни. Была ли встреча теплой - в репортаже Нины Можейко.
Две буквы, зато какие. БГ в Национальном художественном музее. Легендарный Гребенщиков на фоне легендарного Волкова. Гигантской художественной эпопеи "3 июля". Совпадение или нет, но само появление БГ здесь - не классический случай в классическом музее.
Свободно настолько, что нарушен даже этикет пресс-конференций. БГ лично перенес столики спикеров на метр ближе к прессе. Такой вот квартирник в Национальном художественном музее.
"Писать маслом на холсте" математик по образованию начал еще тогда, когда появились первые песни. Магрит, Моне, Куинджи - это неполный список тех, на кого ориентируется. Подражать даже не пытается: уж слишком высока планка. Зато его живопись транслирует его поэзию. Название выставки "Тотемы зимогоров" - как и в песне "Аквариума".
Маракеш, Лондон… География не имеет особого значения. Важно небо. 30 лунных полотен. Из-за времени суток, в которое пишет автор, - после полуночи. Часть работ прибыла из Петербурга, а часть ради минской публики пересекла Атлантический океан. Гребенщикова до белорусов рассматривали в Нью-Йорке. И все же у нас эксклюзив от куратора - в экспозицию добавили растений. Сад не Эдемский, конечно, но кто сказал, что рай не на земле. Уютные фикусы словно с концертов "Аквариума".
Дышат здесь не только работы, но и растения. Воздух гуляет по экспозиционным залам. Впервые картины не художника, на этой формулировке настаивает сам БГ, заняли место рядом с постоянной экспозицией в академических залах Национального художественного музея.
Работы последнего камерного периода БГ. Замахнулся на более масштабный формат. И еще на новый альбом. В его жизни и творчестве много "а потом..." А сейчас Гребенщиков (поет).
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