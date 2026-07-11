Выставки, сырный фестиваль и большой гала-концерт - Александрия встречает гостей "Купалья"

Александрия снова собирает друзей! В агрогородке Шкловского района уже в 17-й раз проходит республиканский праздник "Купалье". Фестиваль с исконно национальным колоритом подготовил программу до поздней ночи.

На берегу Днепра развернулось огромное количество интерактивных локаций. Гостей ждут тематические выставки, сырный фестиваль, цирковое шоу и большой гала-концерт с участием белорусских и российских артистов.

(подробности в видео)