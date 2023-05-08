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Выставки мастеров, фотозоны, кино, полевая кухня. Как отметят 9 Мая на Кургане Славы
Мемориальный комплекс "Курган Славы" по традиции станет главной площадкой празднования Дня Победы в Минской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблисполкома.
Тематические экспозиции подготовят 23 района области. По дорожке от верхней площадки до пересечения с Аллеей героев расположатся выставки мастеров декоративно-прикладного искусства и региональных музеев. Можно будет увидеть макет землянки, предметы партизанского быта, декоративное дерево с фото военных лет.
Одна из палаток станет кинотеатром, где покажут документальные фильмы о Великой Отечественной войне. Также запланированы реконструкции эпизодов Великой Отечественной войны, работа полевой кухни, выступления артистов. Для гостей проведут мастер-классы по изготовлению бутоньерок, пришиванию воротничков к гимнастеркам.
Архивы Минской области подготовят экспозиции, отражающие историю Минской области с момента образования, военные лихолетья, период восстановления и созидания. Организуют выставки-продажи сувениров, в том числе сделанных людьми с инвалидностью в реабилитационно-трудовых мастерских.
Состоятся спортивные состязания, презентации туристических маршрутов. Медики предложат пройти первичное медицинское обследование, расскажут о платных медицинских услугах учреждений здравоохранения, о возможностях диагностики и лечения.
Свои экспозиции представят общественные организации. На празднике проведут акцию "Подпиши письмо ветерану", тематические викторины. Предусмотрели и разнообразные активности для детей, интерактивные площадки.
До начала праздничных гуляний делегация Миноблисполкома возложит цветы к мемориалу в память о погибших в годы войны.
Курган Славы - один из знаковых мемориалов, посвященных воинам-освободителям. Его сооружение началось в ноябре 1967 года и стало делом всенародным. Землю сюда везли из белорусских городов и сел, городов-героев Советского Союза. Со временем он стал музейным комплексом и местом проведения различных патриотических мероприятий.
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