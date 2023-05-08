Выставки мастеров, фотозоны, кино, полевая кухня. Как отметят 9 Мая на Кургане Славы

Мемориальный комплекс "Курган Славы" по традиции станет главной площадкой празднования Дня Победы в Минской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблисполкома.

Тематические экспозиции подготовят 23 района области. По дорожке от верхней площадки до пересечения с Аллеей героев расположатся выставки мастеров декоративно-прикладного искусства и региональных музеев. Можно будет увидеть макет землянки, предметы партизанского быта, декоративное дерево с фото военных лет.

Одна из палаток станет кинотеатром, где покажут документальные фильмы о Великой Отечественной войне. Также запланированы реконструкции эпизодов Великой Отечественной войны, работа полевой кухни, выступления артистов. Для гостей проведут мастер-классы по изготовлению бутоньерок, пришиванию воротничков к гимнастеркам.

Архивы Минской области подготовят экспозиции, отражающие историю Минской области с момента образования, военные лихолетья, период восстановления и созидания. Организуют выставки-продажи сувениров, в том числе сделанных людьми с инвалидностью в реабилитационно-трудовых мастерских.

Состоятся спортивные состязания, презентации туристических маршрутов. Медики предложат пройти первичное медицинское обследование, расскажут о платных медицинских услугах учреждений здравоохранения, о возможностях диагностики и лечения.

Свои экспозиции представят общественные организации. На празднике проведут акцию "Подпиши письмо ветерану", тематические викторины. Предусмотрели и разнообразные активности для детей, интерактивные площадки.

До начала праздничных гуляний делегация Миноблисполкома возложит цветы к мемориалу в память о погибших в годы войны.