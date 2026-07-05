Выставку раритетной военной техники принимает Могилев

Выставку раритетной военной техники 30-х годов, которая стартовала в Бресте, затем была организована в белорусской столице, 5 июля принимает Могилев.



Приурочена экспозиция под открытым небом к 85-летию начала обороны от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка раритетной военной техники 30-х годов

Пять танков разных модификаций, в том числе и уникальные, расположились на площадке Музея Славы Могилевщины. Выставка ретротехники - совместный проект министерств обороны Беларуси и России.

Экспонаты доставлены из Центрального военно-патриотического парка "Патриот" Вооруженных сил России. Вся техника оригинальная. 6 июля вечером она отправится домой.