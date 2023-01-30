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Выставку "Беларусь интеллектуальная" посетили 80-100 тыс. человек
Выставку "Беларусь интеллектуальная", по оценкам, посетили 80-100 тыс. человек. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Президиума НациональнойНациональной академии наук Беларуси Сергей Чижик, пишет БелТА.
В преддверии Дня белорусской науки по поручению главы государства в Минске была организована масштабная выставка "Беларусь интеллектуальная". Там были продемонстрированы новейшие разработки и достижения Национальной академии наук Беларуси, организаций других ведомств, в том числе министерств образования, здравоохранения, промышленности, Государственного комитета по науке и технологиям и других.
"После первых дней мы услышали мнение, что надо продолжать. И это было очень правильным решением. Мы же видели, сколько посетителей было на выставке ежедневно. Приходили как из школ и университетов, так и просто семьями. Людям было интересно, они вникали, спрашивали. Получился диалог, движение навстречу. По скромным оценкам, выставку посетили от 80 тыс. до 100 тыс. человек. Это немало", - подчеркнул Сергей Чижик.
Экспозиция была организована по различным кластерам. В их числе искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника; инновационное приборостроение; электротранспорт и его базовые компоненты; обороноспособность и военная наука; экология, природопользование; биотехнологии; фармация, здравоохранение, медицина; агропромышленный комплекс, продовольствие; пространство молодежных инициатив.
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