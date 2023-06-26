Выставку о геноциде белорусского народа "Память в сердце стучит…" презентовали в Гродно

Вся правда о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В Гродно презентовали специальную выставку "Память в сердце стучит…". Это совместный проект областной прокуратуры и Купаловского университета. Все экспонаты собраны в ходе научных исследований студентов. Ребята работали в архивах, изучали материалы уголовного дела "О геноциде белорусского народа". Представлены многочисленные исторические документы, фотографии, видеохроника, рассказы очевидцев о зверствах, которые творили каратели на территории Гродненской области.

