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Выставку о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны представили в Москве
В самой же столице России на выставке о геноциде белорусского народа представлены десятки фотоснимков и архивных документов. Материалы - из фондов музея Великой Отечественной войны. Их собирали с 1944 года, и цифры ужасают. На территории нашей страны во время Великой Отечественной погибли более трех миллионов человек. Было разрушено 209 городов и сожжено свыше девяти тысяч деревень. По всей Беларуси были организованы концлагеря, где в прямом смысле шло уничтожение мирного населения. Только в Минске их было 9, где от голода и пыток погибли более 400 тысяч человек. И сегодня расследования продолжаются. В апреле 2021-го Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
На этой выставке представлены материалы с мест раскопок, которые вела Генпрокуратура, а также документы Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории Беларуси, которая начала свою работу в 1944 году. Кроме того, в экспозицию вошли фотографии, сделанные самими оккупантами в местах казней. Это сокращенный вариант масштабной выставки, которая прошла в музее в феврале 2022 года. Накануне ее открытия Генпрокуратура передала в фонды музея 209 предметов, найденных в местах массовых захоронений и уничтожения гражданского мирного населения. Эти предметы сейчас находятся у нас на временном хранении, потому что они являются вещественными доказательствами.
Также на сцене культурного центра посольства Беларуси в Москве прошел спектакль "Альпийская баллада" по повести Василя Быкова. Автор своими глазами видел все ужасы войны, поэтому его произведения воспринимаются как документальная хроника. Несмотря на то, что спектаклю всего год (был поставлен ко Дню Победы в 2022-м), он настолько откликнулся белорусскому зрителю, что в Москве был сыгран уже юбилейный 30-й раз.
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