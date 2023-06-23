Выставку о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны представили в Москве

На этой выставке представлены материалы с мест раскопок, которые вела Генпрокуратура, а также документы Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории Беларуси, которая начала свою работу в 1944 году. Кроме того, в экспозицию вошли фотографии, сделанные самими оккупантами в местах казней. Это сокращенный вариант масштабной выставки, которая прошла в музее в феврале 2022 года. Накануне ее открытия Генпрокуратура передала в фонды музея 209 предметов, найденных в местах массовых захоронений и уничтожения гражданского мирного населения. Эти предметы сейчас находятся у нас на временном хранении, потому что они являются вещественными доказательствами.

Римма Рум, заместитель главного хранителя фонда Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны