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Выставку "Шесть столетий истории медицины и фармации в раритетах" представили в НББ
Два юбилея - сто лет со дня основания ведущего фармацевтического производства страны и столетие Национальной библиотеки Беларуси - объединил уникальный проект. В главном книгохранилище представили выставку "Шесть столетий истории медицины и формации в раритетах". Аутентичные экспонаты представили оба юбиляра. Каждый по-своему рассказывает о развитии аптечного дела в разные исторические периоды.
У нас есть кабинет истории фармации в Троицком предместье, в одной из наших аптек. Там собрана большая коллекция экспонатов. Частично они представлены здесь, на выставке. Эта выставка ценна тем, что при подготовке материалов мы обнаружили в фондах Национальной библиотеки очень много интересных экспонатов, книг, гербариев лекарственных растений, которые будут интересны научным работникам, историкам и практикующим медицинским работникам, фармацевтическим работникам, а также тем, кто делает первые шаги в профессии.
Самые ценные и старинные экспонаты выставки - "Гербарий" 1484 года издания Петера Шёффера и издание "Салернского кодекса" испанского медика и алхимика Арнольда из Виллановы. На выставке немало отечественных раритетов. Проект приурочен также и к Году исторической памяти.
Наталья Бордиловская побывала на открытии выставки (видео).
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