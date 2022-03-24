Выставку "Шесть столетий истории медицины и фармации в раритетах" представили в НББ

У нас есть кабинет истории фармации в Троицком предместье, в одной из наших аптек. Там собрана большая коллекция экспонатов. Частично они представлены здесь, на выставке. Эта выставка ценна тем, что при подготовке материалов мы обнаружили в фондах Национальной библиотеки очень много интересных экспонатов, книг, гербариев лекарственных растений, которые будут интересны научным работникам, историкам и практикующим медицинским работникам, фармацевтическим работникам, а также тем, кто делает первые шаги в профессии.

Елена Гончарова, заместитель гендиректора РУП "Белфармация"