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Выставочная экспозиция, посвященная памяти жертв Великой Отечественной войны и геноциду цыган, проехала по Беларуси

Выставочная экспозиция, посвященная памяти жертв Великой Отечественной войны и геноциду цыган, проехала по Беларуси. Проект, организованный в том числе Республиканским центром национальных культур и исторической мастерской имени Левина, увидели в Витебске, Пинске, Борисове. Выставка документальная. Двадцать фотобаннеров с уникальными снимками и документами показали трагическую историю цыган в конкретных лицах и судьбах времен 1940-х годов прошлого века.

Проект, посвященный геноциду цыганского народа в годы Второй мировой войны, международный. Кроме Беларуси, он побывал в Молдове, Румынии и Украине.

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