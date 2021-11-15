Выставочный проект "Лучи света. Судьба женщины в годы холокоста" представлен в Национальном историческом музее

Национальный исторический музей совместно с израильским культурным Центром "Натив" при Посольстве государства Израиль в Республике Беларусь представляют выставочный проект под названием "Лучи света. Судьба женщины в годы холокоста". Экспозиция из двадцати фотопланшетов повествует о судьбах еврейских женщин в годы Второй мировой войны.



Выставка состоит из девяти тематических блоков - материнство, сопротивление, творчество, вера и дружба - через них зритель может узнать документальные истории о судьбах конкретных женщин и о бесчеловечности условий, в которых они оказались.