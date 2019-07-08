Выставочный проект "Память о войне в сердцах и картинах художников Беларуси" во Дворце искусств

Республиканский проект, посвященный теме Великой Отечественной войны и 75-летию освобождения, в столичном Дворце искусств. Более 150 произведений художников разных поколений - дань памяти победителям. Среди картин - раритетные полотна, созданные известными мастерами Щемелевым, Кищенко, Аракчеевым, Ващенко, Масленниковым и другими. В один ряд со старшим поколением художников стали и современные молодые мастера. Они изобразили сюжеты войны из воспоминаний ветеранов и исторического материала.



Выставочный проект во Дворце искусств "Память о войне в сердцах и картинах художников Беларуси" можно посетить до 14 июля.