ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Выставочный проект "Сто улыбок Гагарина. Улыбка для мира" объединил 36 стран

Улыбка Гагарина, что спасла мир от холодной войны - в стократном размере на стенах Центра современных искусств. Так галерея отмечает 90-летие со дня рождения первого космонавта планеты. Центр в третий раз сотрудничает с музеем-заповедником Юрия Гагарина. Доставлены малоизвестные фото из зарубежных поездок "посла мира" и исключительный личный архив.

Выставочный проект - в международном статусе. Благодаря Министерству иностранных дел улыбка Гагарина объединила 36 стран. Присылали "гагаринские" материалы даже из Германии, Америки, Великобритании и Швейцарии. Экспозицию дополнило и детское видение улыбки героя Советского Союза.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все