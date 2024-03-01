Выставочный проект "Сто улыбок Гагарина. Улыбка для мира" объединил 36 стран

Улыбка Гагарина, что спасла мир от холодной войны - в стократном размере на стенах Центра современных искусств. Так галерея отмечает 90-летие со дня рождения первого космонавта планеты. Центр в третий раз сотрудничает с музеем-заповедником Юрия Гагарина. Доставлены малоизвестные фото из зарубежных поездок "посла мира" и исключительный личный архив.