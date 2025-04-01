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"Выстрел памяти" прозвучит в двух городах Беларуси 2 апреля
Торжественная церемония военно-патриотического проекта "Выстрел памяти" пройдет у стелы "Минск - город-герой" 2 апреля, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Полуденный одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия, посвященный памяти подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны и павших защитников Отечества также осуществят в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".
В 12:00 сразу в двух городах страны будет слышен громкий выстрел. Жителей Минска и Бреста просят сохранять спокойствие, поскольку мероприятие будет проводиться под руководством военнослужащих Вооруженных Сил.
В церемонии также примут участие должностные лица государственных органов, посольства России в Беларуси, ветеранской общественности, молодежных организаций, военнослужащие.
Справочно
Проект "Выстрел памяти" начался 19 ноября 2017 года в российском городе воинской славы Калаче-на-Дону. Залп из артиллерийских орудий ЗИС-3 был произведен в честь 75-летия контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Позже инициативу поддержали и другие города-герои России. В этом году к акции присоединились Минск и Брест.