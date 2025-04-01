"Выстрел памяти" прозвучит в двух городах Беларуси 2 апреля

Торжественная церемония военно-патриотического проекта "Выстрел памяти" пройдет у стелы "Минск - город-герой" 2 апреля, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Полуденный одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия, посвященный памяти подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны и павших защитников Отечества также осуществят в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

В 12:00 сразу в двух городах страны будет слышен громкий выстрел. Жителей Минска и Бреста просят сохранять спокойствие, поскольку мероприятие будет проводиться под руководством военнослужащих Вооруженных Сил.

В церемонии также примут участие должностные лица государственных органов, посольства России в Беларуси, ветеранской общественности, молодежных организаций, военнослужащие.

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