Выступление Трампа в ООН адресовано американским избирателям, считает эксперт Гришанов

Выступление Трампа на Генассамблее ООН по отношению к Ирану было достаточно жестким, учитывая желание Вашингтона урегулировать конфликт. Эксперты отмечают, что оно было адресовано американским избирателям в преддверии выборов в Конгресс.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипакадемии МГИМО МИД России:

"Трамп, с одной стороны, не хочет ударить в грязь лицом перед своими избирателями. У него сейчас рекордно низкий за всю его политическую карьеру рейтинг - 32 %. У партии республиканцев большие проблемы накануне промежуточных выборов. Они рискуют утратить контроль и над Палатой представителей, и, возможно, даже над Сенатом, где у них были очень прочные позиции еще недавно. Поэтому он пытается апеллировать к самым разным группам избирателей. Это выступление носило скорее внутриполитический характер. Он пытается уверить ястребов, что ситуация под контролем и он способен нанести Ирану максимальный ущерб. С другой стороны, он демонстрирует готовность к дипломатии, все-таки большая часть американцев устала от этой бессмысленной кампании. Поэтому он маневрирует".