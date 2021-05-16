Выступление А. Лукашенко на 9 Мая про ценность мира, которое посмотрели почти 2 млн человек, заблокировали - мир нынче не в тренде?

Польские активисты и прочие псевдопатриоты любят рассказать о том, что на просторах Всемирной паутины они доминируют и только варшавский контент набирает просмотры. Про то, как дно интернета накручивает себе лайки и зрителей, поговорим в другой раз.



Здесь же дело в ином. Мощное и по своей искренности, и по посылу выступление белорусского Президента на площади Победы 9 Мая вызвало у белорусов чувство гордости и единства нации. Свое не отдадим, даже не лезьте.

И праздник, и яркая речь в YouTube закономерно конвертировались в интерес публики. За 4 дня выступление Александра Лукашенко посмотрели почти 2 миллиона человек не только в Беларуси, но и за рубежом. Но вот когда видео взлетело в трендах, к нему резко ограничили доступ.