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Выступление А. Лукашенко на 9 Мая про ценность мира, которое посмотрели почти 2 млн человек, заблокировали - мир нынче не в тренде?
Польские активисты и прочие псевдопатриоты любят рассказать о том, что на просторах Всемирной паутины они доминируют и только варшавский контент набирает просмотры. Про то, как дно интернета накручивает себе лайки и зрителей, поговорим в другой раз.
Здесь же дело в ином. Мощное и по своей искренности, и по посылу выступление белорусского Президента на площади Победы 9 Мая вызвало у белорусов чувство гордости и единства нации. Свое не отдадим, даже не лезьте.
И праздник, и яркая речь в YouTube закономерно конвертировались в интерес публики. За 4 дня выступление Александра Лукашенко посмотрели почти 2 миллиона человек не только в Беларуси, но и за рубежом. Но вот когда видео взлетело в трендах, к нему резко ограничили доступ.
Конечно же, белорусские ренегаты начали строчить посты про то, "как здорово, что запретили". Наверняка эти же люди кидали жалобы на ролик, одну за другой, десятками, сотнями и даже тысячами. Google (владелец YouTube) и заблокировал. Выяснять, реальные ли жалобы, могут долго. Это, кстати, предмет частых споров - подобные "жалобные накрутки". И блогеры, и различные медиа любят использовать их друг против друга в YouTube и в соцсетях.
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