Выступление Александра Лукашенко на встрече миротворческого контингента, прибывшего из Казахстана

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на встрече миротворческого контингента, прибывшего из Казахстана



Уважаемые товарищи!



Позвольте мне с большой радостью приветствовать всех вас на родной земле, белорусов и россиян, после успешного завершения миротворческой операции ОДКБ в Казахстане в связи с урегулированием кризисной ситуации.



Мы понимаем, что события в братской нам республике - очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве.



Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп. Они прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных горячих точках.



Мне сложно вас в этом убеждать, потому что вы только что с поля боя. Я там не был. Но смею вас убедить в том, что вы видели ограниченное пространство, за которое несли ответственность. Мы анализировали и видели обстановку в целом. И только благодаря той мощи, которая была "выброшена" в Казахстане, не удался тот страшный замысел по уничтожению казахстанского государства.



Пройдет немного времени и казахстанский народ оценит все то, что вы сделали. Я понимаю, как бывший военный, офицер, что с поля боя все видится не так, как в целом. Но, поверьте, своими действиями, пусть без стрельбы, без проведения специальных операций, вы только своим присутствием в этой стране обеспечили мир и порядок. Это был сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ.



Вы показали всем, что с нами воевать опасно. Более того, невозможно. Нас победить невозможно. Это главный итог вашей операции.



Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центральноазиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника и братское государство.



Принятые по линии ОДКБ меры, ввод миротворческих сил позволили уберечь Казахстан от развития ситуации по самому негативному сценарию, не дали разгореться очередной цветной революции. Все, что произошло в Алматы, было бы по всему Казахстану.



Переброска контингента стран - союзниц ОДКБ в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в стране.



Вам, белорусам и россиянам, я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел. И министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний.



Наши общие усилия не только, как я уже сказал, охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых извне, но и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал Организации Договора о коллективной безопасности.



Это первый случай, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств - членов этой Организации.



Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями. Конечно, воевать против нас дорого, очень затратно, погибнут миллионы людей. А вот изнутри перевернуть и добиться тех же целей - они профессионалы. Но первый облом у них произошел в Беларуси. Они модернизировались (об этом скажем чуть позже), усовершенствовали эту операцию, так называемую цветную революцию, начиная с мятежа, и решили применить в Казахстане. И там не получилось. Значит, противоядие найдено.



Напомню, фундамент эффективного применения миротворческой группировки ОДКБ был заложен заблаговременно.



Сплотить союзнические миротворческие контингенты, довести их слаженность и взаимодействие до высокого уровня позволили учения "Нерушимое братство", которые ежегодно проводятся на полигонах стран - членов ОДКБ.



Сегодня мы с уверенностью можем констатировать, что миротворческий контингент Организации способен быстро и эффективно выполнить любые поставленные перед ним задачи. Совместное участие в миротворческой операции также наглядно подтверждает высокую готовность армий государств - членов ОДКБ к совместным действиям по обеспечению суверенитета и независимости наших стран как главного условия национальной безопасности.



Мы не могли бросить казахстанских друзей в беде. Вспомните, как 80 лет назад в Брестской крепости советские люди рука об руку защищали общую Родину. Так и сегодня плечом к плечу с братскими народами мы противостоим агрессору.



Как говорится, не все еще потеряно в нашей памяти. Мы помним нашу совместную борьбу и будем помнить всегда для того, чтобы выжить в этом безумном бесчинствующем мире. И пусть никто даже не сомневается, что наши государства готовы сделать все для сохранения безопасности и мирного неба над головой.



Дорогие друзья, вы с честью выполнили задачи по обеспечению безопасности важнейших государственных, военных объектов Казахстана, внесли свой значимый вклад в стабилизацию обстановки в стране. Сегодня на вас равняются военнослужащие Беларуси и России. Вами гордятся семьи и весь белорусский народ. Вы преподнесли нашим военным прекрасный урок поведения в подобных ситуациях.



Слова особой благодарности хочу выразить Министерству обороны Российской Федерации, российским военным летчикам, которые организовали и оперативно обеспечили доставку белорусского воинского контингента в Казахстан и обратно.



Уважаемые товарищи!



Я благодарю вас всех за службу и образцовое выполнение поставленных задач. Вы проявили высочайший профессионализм, самоотверженность и отвагу. Вы шагнули в неизведанное и прекрасно там справились с выполнением своей задачи. Вы не знали, что там может быть. Многие из вас поощрены, остальные также будут отмечены и награждены. Это поручение министру обороны.



Позвольте пожелать вам крепкого здоровья - не только в наступившем году, но и во всей вашей военной, прекрасной жизни. Я желаю вам счастья и благополучия, новых успехов в профессиональной деятельности на благо страны и народа.



Меня не покидает чувство, с которым я принимал решение, посылая вас туда. Я молил Бога, чтобы вы все до единого вернулись оттуда не просто живыми, но здоровыми. И я счастлив, что эта операция завершилась именно так. Сегодня вы будете видеть своих родных, свои семьи, многие из вас обнимут своих детишек. Это самое большое счастье для меня как для главнокомандующего Вооруженными Силами, когда ты посылаешь, еще раз подчеркиваю, своих детей в неизведанное и они возвращаются обратно живыми и здоровыми.



И помните (может быть, кто-то из вас этого не знает, а может, вы вообще не знаете): за ваши головы там (белорусского и российского военнослужащего, как они писали, "славянской внешности") готовы были заплатить тысячи долларов. Но вы остались живы. Да и наши беглые, и здесь еще остались мерзавцы, которые мечтали, что кто-то вернется оттуда не в таком состоянии. Не получилось. И за это я благодарен вам (за то, что вы сберегли себя) и вашим командирам.



Каждый день утром и вечером я просто допрашивал министра обороны о состоянии здоровья наших военнослужащих. Вы прекрасно сделали свою работу, так, как и положено нам, настоящим мужикам. Вы выбрали такую профессию, а время выбрало нас, и от этого никуда не деться.



Поздравляю вас, дорогие друзья, с завершением этой миротворческой операции! Благодарю вас!