Выступление министра обороны Беларуси Виктора Хренина на церемонии возложения венков по случаю 78-й годовщины Великой Победы

Выступление министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 78-й годовщины Великой Победы 9 мая 2023 года.



Уважаемый товарищ Президент!

Жители и гости Беларуси, дорогие ветераны!

Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами, позвольте по вашему поручению высказать позицию военных людей о непреходящем значении Великой Победы и охарактеризовать военно-политическую обстановку вокруг Беларуси.

Сегодня день Великой Победы великого советского народа. Каждый год мы приходим на это священное место - к величественному монументу, увенчанному орденом Победы.

Этот символ исторической памяти возвышается над городом-героем Минском, напоминая о подвиге, подобного которому не знает история человечества. Подвиге, который сегодня объединяет миллионы людей Европы и Азии - всех, кто сохранил в себе ген доблести и мужества предков.

Мы, белорусы, гордимся каждым своим воином - от простого солдата до генерала, которые вместе с братскими народами выдержали удар гитлеровской Германии.

Разбили армию, мобилизованную со всей Западной Европы и вооруженную до зубов на деньги мировых магнатов.

Мы гордимся нашими партизанами, подпольщиками и разведчиками, которые приближали победный май в тылу врага, не боясь виселиц и пыток, не щадя своей жизни.

Мы гордимся матерями, которые провожали мужей и сыновей на фронт, под страхом смерти выпекали хлеб для партизан, прятали евреев и раненых бойцов Красной армии, а малышей закрывали своими телами от пуль и бомб.

Наше сердце до сих пор горит огнем Хатыни и сотен белорусских деревень, сожженных вместе с беспомощными стариками, женщинами и детьми.

Мы склоняем головы перед памятью наших братьев со всех уголков Советского Союза, освободивших Беларусь и навсегда оставшихся лежать в нашей земле.

Почтим минутой молчания всех, кто не дожил до Победы, всех свидетелей страшных преступлений нацизма, которые ушли в мирное время, оставив нам частичку своей боли.

(Минута молчания).

Сегодня люди шли к этому монументу весь день. По зову сердца. Шли семьями, с детьми, внуками. Площадь Победы традиционно утопает в цветах.

Это самое малое, что мы можем сделать, отдавая долг героям, которые спасли родной народ, остановили геноцид и очистили Европу от фашистского режима, оставившего самый кровавый след в истории, отдавая дань памяти невинным жертвам немыслимых по жестокости преступлений ХХ века.

И пока горит Вечный огонь - мы будем помнить. Мы будем беречь правду о той войне. Мы будем с благодарностью вспоминать фронтовиков, израненных и измученных, которые вернулись и в рекордные сроки восстановили опаленные огнем города и села.

Мы будем всегда следовать их примеру истинного стремления к миру и созиданию. В этом - наша сила и смысл исторического пути белорусов, умеющих побеждать, созидать и защищать мир на родной земле.

Уважаемые товарищи!

Сегодня развязано глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями. Схватка развернута по всем фронтам, идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок.

Украину накачивают оружием. Соседние с нами государства откровенно торгуют русофобией и готовы бросить народ в мясорубку войны во втором эшелоне. Мы видим, как набирает обороты милитаризация Польши и Балтии. Буквально на днях стартовали крупные многонациональные учения "Защитник Европы" - беспрецедентные по количеству участников, цели очевидные.

Подобными действиями отдельные западные политики лишь толкают планету в пропасть, пытаются раздуть на территории Европы пожар третьей мировой войны. Наша армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить священные рубежи белорусского государства. Мы сделаем все, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на своей земле.