"Вытокі. Крок да Алiмпу" сегодня принимал Кобрин

Третий, финальный день фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" сегодня принимал парк имени Суворова в Кобрине. Олимпийский квест, вокальный конкурс и гала-концерт в финале программы. Национальной олимпийский комитет Беларуси совместно с партнерами продолжает удивлять жителей райцентров Беларуси своей программой.



Рассказывает Станислав Липский. Сотни улыбок, вагон угощений на любой вкус, музыкальная программа и 21 вид спорта в рамках олимпийского квеста - это лишь малая часть фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу" в Кобрине. Правда, стать участником олимпийского квеста можно в случае, если вам еще не исполнилось 15 лет. И несмотря на этот факт, желающих проявить себя в том или ином виде спорта хоть отбавляй. Верим, что кто-то из этих ребят в будущем пополнит ряды национальных сборных.



Парк имени Суворова превратился в большую интерактивную площадку