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"Вытокі. Крок да Алiмпу" сегодня принимал Кобрин
Факт
Третий, финальный день фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" сегодня принимал парк имени Суворова в Кобрине. Олимпийский квест, вокальный конкурс и гала-концерт в финале программы. Национальной олимпийский комитет Беларуси совместно с партнерами продолжает удивлять жителей райцентров Беларуси своей программой.
Рассказывает Станислав Липский. Сотни улыбок, вагон угощений на любой вкус, музыкальная программа и 21 вид спорта в рамках олимпийского квеста - это лишь малая часть фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу" в Кобрине. Правда, стать участником олимпийского квеста можно в случае, если вам еще не исполнилось 15 лет. И несмотря на этот факт, желающих проявить себя в том или ином виде спорта хоть отбавляй. Верим, что кто-то из этих ребят в будущем пополнит ряды национальных сборных.
Парк имени Суворова превратился в большую интерактивную площадку
Но не только спортом едины. Разумеется, активности на любой вкус организаторы предлагают и взрослым: начиная от дегустаций и заканчивая семинаром-практикумом по олимпийскому образованию.Фестиваль проходил в городе на протяжении трех дней. Экскурсии, круглые столы, различные тематические семинары - спектр программы широкий.
"Вытокi" - это историко-культурная площадка, которая объединяет людей разных интересов и возрастов
Цель фестиваля - показать, а для кого-то открыть местные бренды и достижения, а Брестчине есть чем гордиться. Вокальный конкурс - еще одна изюминка фестиваля. Гала-концерт - яркая точка праздника в Кобрине, а вишенка на торте - дискотека под открытым небом. Праздник культуры и спорта однозначно получился, собственно, как и в Лиде, и в Орше.
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