"Вытокі" в Барановичах - чем удивляет второй день культурно-спортивного форума

Начнем с красочного события. Уже вторые выходные белорусы живут атмосферой спорта и культуры. В эти минуты в Барановичах завершается культурно-спортивный фестиваль “Вытокі”. Впереди еще салют и дискотека на центральной площади.

Сегодня - во второй день форума - прошел олимпийский квест, вокально-литературный конкурс и презентация коллекций одежды "Роднае-моднае". Чем удивили организаторы и как развиваются Барановичи спортивные - репортаж Станислава Липского.

В секторе бокса удивляются такому наплыву детей - участница мартовского чемпионата мира Арина Данильчик, которая, кстати, и выросла в Барановичах

Выступив в олимпийских забеге, детки заполнили центральную часть города, оно и понятно - выполнившему олимпийский квест гарантирован приз - беспроводные наушники. Кстати, в третьем сезоне фестиваля появились новые локации - на площадке "Игры нашего двора" можно вспомнить, что такое игра в классики и резиночка, а в рамках интеллектуально-образовательного проекта "Вытокі Квиз", вы точно узнаете что-то новое для себя: но "Вытокі" - это не только про спорт.

В рамках фестиваля "Вытокі" есть мини-театральный фестиваль. Он прекрасен тем, что каждый спектакль открывает для нас еще раз какую-то важную ценность. Мы говорили о любви, о семье. Чем мы отличаемся, что нигде мы не встретим такого мероприятия, где количество семей на каждом квадратном метре будет настолько велико. Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля "Вытокі"

С улыбкой, позитивно, даже в момент посещения спортивной инфраструктуры Барановичей, хотя здесь с главой Национального олимпийского комитета атлеты и тренеры поднимают самые серьезные вопросы.

А чуть ранее героям Беларуси - дань уважения и минута молчания: Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко столкнулись с отказом техники во время полетов и вместо того, чтобы покинуть самолет, ценой своей жизни увели машину от жилых домов.

А дальше Ледовый дворец, футбольный стадион, школа легкой атлетики и бокса в программе спортивного пресс-тура, и, только услышав все пожелания, как говорится, на местах, Виктор Лукашенко и Сергей Ковальчук сделали паузу, чтобы погрузиться в атмосферу масштабного праздника.





Как раз на укрепление спортивной инфраструктуры 100 тысяч белорусских рублей руководство Барановичей и получило от Национального олимпийского комитета во время церемонии открытия фестиваля, а дальше неофициальная часть программы. Показ коллекций одежды от белорусских дизайнеров и предприятий продолжил программу фестиваля. Кстати, об одежде: особым спросом пользовались в Барановичах локации магазинов "Первый" и Национального олимпийского бренда "Айрос", в котором наши атлеты и будут представлены во время ІІ Игр стран СНГ.

На II Играх стран СНГ вся наша делегация, волонтеры, персонал допинг-контроля - все они будут экипированы в одежду "Айрос". Виталий Островский, начальник отдела маркетинга НОК Беларуси

Вокальный конкурс продолжит программу "Вытокаў". Кстати, в этом году в рамках фестиваля прошел и литературный конкурс "Вершы пра галоўнае" - это также новинка, а в эти минуты в центре города большой гала-концерт. Более 200 тысяч человек приняли участие в "Вытоках" в двух предыдущих сезонах, и это только начало - Слоним уже 16 июня станет следующим хозяином фестиваля.