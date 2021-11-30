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Вывозной рейс иракской авиакомпании из Минска в Эрбиль вновь отменен
Среди беженцев есть те, кто устал от "европейской демократии", с которой столкнулся на границе с Польшей. Люди принимают решение вернуться на родину. Из Минска уже улетели почти 1 900 человек. На 29 и 30 ноября были запланированы новые вывозные рейсы. Но оба они отменены. Как пояснили в иракской авиакомпании, рейс в Эрбиль отложен до четверга, чтобы набрать на него как можно больше пассажиров.
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